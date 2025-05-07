В материале указано, что изначально многие республики считались де-факто независимыми. Юридический статус не позволял выделять средства из бюджета для благоустройства. Возникали сложности с решением других вопросов.

«Путину пришлось приложить немало усилий, чтобы поставить мощный заслон дальнейшему разложению государства. В течение нескольких лет Чечня была встроена в состав России», — указано в материале KazanFirst.

По информации издания, у президента РФ сложились хорошие отношения с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Российский лидер впервые посетил республику и был хорошо принят населением. Именно этот визит стал важным этапом во встраивании Татарстана в единое конституционно-правовое поле России. После интеграции президент РФ неоднократно оказывал помощь региону.

По данным издания, в настоящее время в регионе стабильная экономика и развитый уровень развития населения. В Татарстане реализуют много программ, успешно развиваются предприятия. После объявления СВО регион начал активно помогать соотечественникам. Татарстан стал важным логистическим и оборонным узлом. На поддержку подшефных городов, расположенных в Луганской Народной Республике, было выделено 614 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Кремле пройдет прием иностранных лидеров на юбилей Победы.