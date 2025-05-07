«Пришлось приложить немало усилий»: KazanFirst напомнил, как Татарстан стал субъектом РФ
Татарстан потратил на развитие подшефных городов в ЛНР около 614 млн руб.
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Одно из главных достижений президента РФ Владимира Путина – это укрепление политического единства государства, сообщил интернет-портал KazanFirst.
В материале указано, что изначально многие республики считались де-факто независимыми. Юридический статус не позволял выделять средства из бюджета для благоустройства. Возникали сложности с решением других вопросов.
«Путину пришлось приложить немало усилий, чтобы поставить мощный заслон дальнейшему разложению государства. В течение нескольких лет Чечня была встроена в состав России», — указано в материале KazanFirst.
По информации издания, у президента РФ сложились хорошие отношения с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Российский лидер впервые посетил республику и был хорошо принят населением. Именно этот визит стал важным этапом во встраивании Татарстана в единое конституционно-правовое поле России. После интеграции президент РФ неоднократно оказывал помощь региону.
По данным издания, в настоящее время в регионе стабильная экономика и развитый уровень развития населения. В Татарстане реализуют много программ, успешно развиваются предприятия. После объявления СВО регион начал активно помогать соотечественникам. Татарстан стал важным логистическим и оборонным узлом. На поддержку подшефных городов, расположенных в Луганской Народной Республике, было выделено 614 млн руб.
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