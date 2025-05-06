В Кремле пройдет прием иностранных лидеров на юбилей Победы

В Кремле состоится торжественный прием в честь руководителей иностранных делегаций и почетных гостей, прибывших на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 6 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как подтвердил официальный представитель Кремля, в Большом Кремлевском дворце запланировано проведение приема в честь глав зарубежных делегаций и высоких гостей, прибывших на юбилейное торжество, посвященное 80-летию победы в ВОВ.

Более детальную информацию о плане пребывания иностранных представителей в российской столице предоставит позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавил Песков.

Стоит отметить, что свое участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы, проходящих в Москве, уже подтвердили: Бадра Гунба, глава Абхазии; Александр Вучич, сербский президент; Роберт Фицо, премьер-министр Словакии; Милорад Додик, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины; Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана; Александр Лукашенко, президент Белоруссии; Николас Мадуро, президент Венесуэлы; Эмомали Рахмон, лидер Таджикистана; Никол Пашинян, армянский премьер; Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии; Си Цзиньпин, китайский лидер; Махмуд Аббас, президент Палестины; Нарендра Моди, индийский премьер; Ильхам Алиев, президент Азербайджана; Садыр Жапаров, президент Киргизии; Шавкат Мирзиеев, лидер Узбекистана и Эмомали Рахмон, президент Таджикистана.

Ранее сообщалось, что Путин подписал открытки для ветеранов в честь празднования 80-летия Победы.