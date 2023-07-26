Присвоение потерянного телефона – кража: Жительница Новосибирска добилась справедливости

Жительница Саяногорска увидела на улице телефон, который лежал на скамейке. 28-летняя женщина решила не искать владельца смартфона. Она вытащила сим-карту, выкинула чехол, обнулила все настройки. Находку она подарила мужу, сказав, что купила в ломбарде.

Позже выяснилось, что телефон забыла жительница Новосибирска. Она обратилась в полицию с заявлением о пропаже мобильного устройства. Сотрудники правоохранительных органов вышли на жительницу Саяногорска, которой теперь придется отвечать за содеянное. Ее муж очень удивлен, когда узнал, откуда у него появился телефон. Женщина призналась, что не планировала возвращать смартфон.

Открыто уголовное дело. Женщине предъявлено обвинение по статье «Кража». Информацию подтвердили в МВД по Хакасии. Согласно законодательству РФ в случае обнаружения телефона, но невозможности найти его владельца, можно отдать гаджет в полицию или местную администрацию на хранение. Если через полгода владелец не объявляется, то можно забирать найденную вещь себе на законном основании.