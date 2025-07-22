«Признак настоящего извращения»: Депутат ГД оценил новые бургеры от «Вкусно – и точка»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что употребление еды нетрадиционных цветов может привести к возможным проблемам со здоровьем у российских детей, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, в меню сети питания «Вкусно – и точка» появился бургер розового цвета. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, сделанные в ресторанах. Так, новинка в меню вызвала ажиотаж. Россияне активно приобретают бургеры. Милонов считает такую тенденцию небезопасной.

Депутат высказал мнение, что люди перестали ценить еду. Теперь им необходимо привлекать внимание к продуктам питания. Милонов напомнил, что он родом из Санкт-Петербурга. Россиянин не поддерживает тенденцию на пресыщенность едой.

«Я считаю, что раскрашивать еду в какие-то такие маразматические цвета – признак настоящего извращения. Получается, что мы не ценим обычную еду», — высказал мнение депутат.

Депутат также обратил внимание, что фастфуд — еда, которая не считается полезной. Депутат считает, что сети «Вкусно – и точка» важно развиваться. Однако стоит рассмотреть возможность сотрудничества с отечественными брендами и производителями. Взаимная поддержка оказывает положительное влияние на российский бизнес.

«Всем известно, что фастфуд более опасен для детей, потому что они более падки на него», – подчеркнул Милонов.

Ранее сообщалось, что «Вкусно — и точка» выгнала с позором сотрудника, плевавшего в бургеры клиентов.