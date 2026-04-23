Врач Пятикова объяснила, как снизить симптомы аллергии без таблеток

В Москве и Подмосковье наступил активный сезон цветения, который принес с собой традиционные мучения для аллергиков: от зуда и слезотечения до заложенности носа. Врач аллерголог-пульмонолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пятикова в беседе с REGIONS рассказала, как можно значительно облегчить симптомы сезонной аллергии, не прибегая исключительно к лекарствам, а изменив повседневные привычки.

По словам специалиста, ключевая задача аллергика весной и летом — минимизировать контакт с пыльцой в собственном жилище. Она подчеркнула, что одним из самых эффективных средств для удаления аллергенов из воздуха в помещении являются очистители, однако важно регулярно включать их и своевременно менять фильтры. Не менее значимую роль играет и личная гигиена после возвращения домой. Пятикова отметила, что тщательное мытье рук и лица, а также немедленная смена одежды после прогулки помогают существенно сократить количество пыльцы, попадающей на слизистые оболочки. Вечерний душ, по ее словам, смывает аллергены с кожи и волос, а промывание глаз уменьшает раздражение.

Отдельное внимание врач уделила питанию. Она пояснила, что исключение из рациона продуктов, богатых гистамином, таких как цитрусовые и шоколад, способно снизить тяжесть симптомов, поэтому в пик цветения стоит скорректировать меню. Кроме того, специалист напомнила о необходимости ограничивать время нахождения на открытом воздухе в дни интенсивного пыления и не пренебрегать защитными масками. Резюмируя, Пятикова подчеркнула, что все перечисленные меры не являются заменой медикаментозной терапии, но способны значительно ослабить проявления аллергии и повысить качество жизни.

Стоит отметить, что этой весной в социальных сетях среди москвичей распространялись слухи о якобы новом, невосприимчивом к лекарствам штамме пыльцы Stratus. Однако позже медицинские специалисты опровергли эти домыслы, объяснив необычно сильную реакцию у некоторых граждан другими факторами.