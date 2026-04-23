В Сергиевом Посаде прошел 35-й фестиваль «Талант без границ»

Во Дворце культуры им. Гагарина в Сергиевом Посаде завершился 35‐й фестиваль «Талант без границ». Это масштабное культурное событие, организованное при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, вновь объединило талантливых артистов из разных регионов страны.

Интерес к фестивалю в этом году оказался необычайно высоким: организаторы получили более 2 тыс. заявок. Свои творческие способности решили продемонстрировать участники из Москвы и Подмосковья, а также из Костромы, Иванова и Ярославля.

Фестиваль проходил в два этапа. На первом, заочном, эксперты тщательно отбирали претендентов. По итогам конкурсного отбора к дальнейшему участию допустили свыше 1,6 тыс. участников. Они показали свои достижения в 10 номинациях.

Очный тур фестиваля стал настоящим праздником искусства. Участники соревновались в 5 возрастных категориях — от самых юных артистов младше 7 лет до опытных исполнителей старше 26 лет. На сцене выступили многочисленные хореографические коллективы, порадовавшие зрителей разнообразием стилей — от народных танцев до современных постановок. Звучали гармоничные голоса вокальных ансамблей, демонстрировавших мастерство хорового пения. Сольные исполнители представили свои уникальные таланты, а гимнасты и артисты оригинального жанра удивили публику зрелищными номерами.

Обладателями Гран‐при стали ансамбль русской песни «Сударушка» из Наро‐Фоминского городского округа и вокалистка Виктория Давлетшина из Серпухова. Лауреаты I, II и III степени в каждой номинации и возрастной категории получили дипломы Министерства культуры и туризма Московской области.

