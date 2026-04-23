Любуйтесь, но издалека: в Московской области массово возвращаются лебеди-шипуны

Орнитологи и любители наблюдения за птицами (бердвотчеры) отмечают массовый прилет лебедей‐шипунов в Московский регион. Чаще всего этих величественных птиц встречают на западе Подмосковья, особенно в Лотошинском и Можайском округах. Наблюдения специалистов подтверждают устойчивую тенденцию: популяция лебедей‐шипунов в области растет. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Лебедь‐шипун — одна из самых красивых птиц, гнездящихся в Подмосковье. Однако в период гнездования любоваться ими стоит с осторожностью. Самцы в это время становятся особенно агрессивными: они ревностно охраняют территорию и могут напасть даже на человека. Чтобы избежать опасных ситуаций и не помешать птицам обустраивать гнезда, специалисты рекомендуют наблюдать за лебедями на расстоянии.

Интересна динамика присутствия этого вида в регионе. Еще в прошлом веке лебеди‐шипуны практически не гнездились в Подмосковье. Ситуация начала меняться с 2000‐х годов: встречи с этими птицами стали все более частыми. Орнитологи связывают рост популяции с изменением климата. Потепление привело к тому, что водоемы в области замерзают значительно позже. Это дает молодым лебедятам дополнительное время для развития и обучения полету до наступления холодов — критически важный фактор для выживания птенцов.

