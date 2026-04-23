Участок земли в 7 га получил фермер в Ступино для развития растениеводства

Фермеру в Ступино предоставили 7 га для развития растениеводства

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Крестьянско-фермерское хозяйство в Ступино получило участок земли площадью 7 га для развития растениеводства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«В Подмосковье ряды производителей товаров агросектора постоянно пополняются молодыми фермерскими хозяйствами, которые начинают свой трудовой путь с получения земли в аренду без торгов, а уже через пару лет становятся полноправными игроками рынка АПК. Благодаря этому не только создаются новые рабочие места в сельском хозяйстве и смежных областях, но и формируется здоровая конкуренция среди аграриев», - отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

Главой фермы является выпускник «Школы Фермера». Недавно хозяйство получило грант на создание питомника плодовых растений. В ближайшее время фермер проведет необходимые мероприятия для ввода полученного участка в хозяйственный оборот.

Актуально
Подмосковье
Министерство имущественных отношений Московской области