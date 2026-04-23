Блогеру Митрошиной продлили арест до 1 августа

Блогер Александра Митрошина еще долго не сможет покинуть пределы своей квартиры. Тверской районный суд Москвы принял решение продлить срок ее домашнего ареста до 1 августа, и теперь инфлюенсер останется под круглосуточным наблюдением еще как минимум на несколько месяцев, сообщил «Пятый канал».

Напомним, Митрошину обвиняют в отмывании денежных средств — речь идет о сумме в 127 млн рублей. Сама блогер, которая поначалу отрицала свою причастность, теперь частично признала вину. Она согласилась с выводами налоговых органов о применении схем дробления бизнеса.

В частности, у следствия есть вопросы к элитной квартире в центре Москвы, которую Митрошина купила в 2021 году. Правоохранители считают, что это жилье было куплено для легализации средств, полученных незаконным путем, особенно с учетом того, что на тот момент у блогера уже имелась задолженность перед налоговой.

