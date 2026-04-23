Тревожное видеообращение: состоянием Карла III всерьез забеспокоились поклонники королевской семьи

Жители Великобритании и поклонники королевской семьи по всему миру встревожены новым видеообращением Карла III, которое появилось в Сети на днях, сообщает Super.ru. 77-летний монарх, который уже более года борется с онкологическим заболеванием, выглядел на кадрах крайне истощенным и неустойчивым. Многие в социальных сетях признались, что готовятся к худшему — настолько плачевным показался им внешний вид короля.

По данным инсайдеров, у Карла III заметно ухудшилась речь — ему стало труднее читать текст с суфлера, а также он испытывает проблемы с передвижением, что особенно заметно на недавних публичных выступлениях, которые монарху даются все тяжелее.

Поклонники связывают это с прогрессированием онкологического заболевания, хотя официальный Букингемский дворец пока не давал развернутых комментариев о состоянии здоровья короля.

Напомним, что на днях Великобритания отметила 100-летие со дня рождения королевы Елизаветы II, и Карл III в своем обращении почтил память матери, отметив ее удивительную стабильность и непоколебимость в постоянно меняющемся мире.