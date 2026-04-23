«Я разочарован»: продюсер Дзюник изменил мнение о Плющенко после откровений его старшего сына

Российский продюсер Леонид Дзюник, который нередко высказывается на острые темы и не боится давать моральные оценки публичным личностям, на этот раз обратил внимание на скандал вокруг фигуриста Евгения Плющенко и его старшего сына Егора Ермака.

В интервью Teleprogramma.org Дзюник заявил, что после откровений молодого человека он полностью разочаровался в своем кумире, учитывая, что продюсер сам вырос без отца и прекрасно понимает, что чувствует ребенок, лишенный родительской любви и внимания.

«Я помню, как Плющенко разводился с первой женой, какие там были скандалы, какие там были истерики. И он рвался, чтобы сына увидеть. Это же все показывали! Мы сопереживали Жене. Думали: "Как же так? Она не дает ему сына!"» — отметил Дзюник.

Поводом для резкой смены мнения послужило интервью Егора, в котором он рассказал, что Плющенко практически не участвовал в его жизни. Молодой человек заявил, что не называет его отцом.

«Я встретил своего отца, когда мне был 21 год. Поэтому я прекрасно понимаю боль и обиду сына Плющенко. Мне жаль, что я столько лет верил в красивую сказку о заботливом отце», — добавил продюсер.

Он подчеркнул, что эмоциональная связь с ребенком и чувство ответственности за его воспитание — это то, что невозможно заменить ни деньгами, ни славой. И, несмотря на все достижения Плющенко, его моральный облик в глазах Дзюника теперь безнадежно испорчен.

