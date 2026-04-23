Аварийный дом на Парковой улице начали сносить в поселке Топканово Каширы

Аварийный дом №3 на Парковой улице начали демонтировать в поселке Топканово в Кашире. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный кирпичный дом был построен в 1967 году. Площадь здания составляет около 525 кв. м. После того, как объект был признан аварийным, жильцов 16 помещений расселили, а сам дом включили в план на ликвидацию. Демонтажные работы планируется завершить до конца мая.

В Кашире выявили 139 объектов незавершенного строительства. Из них снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства 88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за восемь лет реализации программы по ликвидации незавершенного строительства в области демонтировали более 9 тыс. строений.