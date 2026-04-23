«Это не фильтры, я просто похудела»: Светлана Пермякова показала фото без ретуши

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова продолжает удивлять поклонников своим преображением, пишет Super.ru. На этот раз актриса опубликовала фотографию без ретуши, чем спровоцировала новую волну обсуждений.

Некоторые подписчики заподозрили наличие фильтров или фотошопа, но сама Светлана поспешила развеять эти сомнения.

«Я не переделывала лицо, я просто похудела», — отметила она.

Напомним, что за прошедший год 54-летняя актриса сбросила 25 кг, и этот результат был достигнут не путем жестких диет и изнуряющих тренировок. По словам Пермяковой, теперь она чувствует себя совершенно иначе: у нее новая жизнь, новое тело, новые привычки и, что самое важное, другое отношение к себе.

«Я больше не воюю с собой, я дружу», — призналась актриса.

Ранее поклонники уже отмечали, что постройневшая Светлана стала похожа на голливудскую звезду Шэрон Стоун.