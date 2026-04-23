Две золотые медали завоевали подмосковные самбисты на первенстве Европы

Подмосковные спортсмены блестяще выступили на первенстве Европы по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок (возрастная категория 16–20 лет). Амин Ермолаев и Дарья Еременко выиграли две золотые медали. Соревнования проходили с 19 по 24 апреля 2026 года в городе Нови‐Сад (Сербия) и собрали спортсменов из 24 стран, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Амин Ермолаев, представляющий СШОР по единоборствам из Королева, завоевал золото в весовой категории до 71 кг. В напряженной борьбе он сумел обойти сильного соперника из Армении, занявшего второе место. Третью ступень пьедестала поделили самбисты из Белоруссии и Украины.

Не менее впечатляющие результаты продемонстрировала Дарья Еременко, также воспитанница СШОР по единоборствам из Королева. В весовой категории до 59 кг среди девушек она показала безупречную технику и волю к победе. В финале Дарья встретилась с сильной соперницей из Белоруссии и сумела одержать верх. Бронзовыми призерами в этой категории стали спортсменки из Сербии и Грузии.

Успешное выступление Амина и Дарьи стало результатом упорных тренировок, грамотной работы тренерского штаба и системной поддержки спорта в Московской области. Их победы не только принесли престижные награды в копилку российской сборной, но и подтвердили высокий уровень подготовки подмосковных самбистов на международной арене.

