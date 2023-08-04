Признал вину, но передумал: Осужденный главный пристав за взяточничество поменял показания

Бывшего главного пристава Пермского края Игоря Кожевникова обвиняют в ряде преступлений, большая часть из которых – взяточничество, сообщает properm.ru . Начались судебные разбирательства. Игорь Кожевников рассчитывает обжаловать прошлое решение суда – штраф в размере 15 миллионов рублей, десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и запрет на работу в данной сфере на протяжении семи лет.

У бывшего главного пристава Пермского края Игоря Кожевникова были сообщники, с которыми он совершал противоправные действия. Адвокат отмечает, что доказательств вины Кожевникова нет. Суд вынес приговор на основании свидетельств одного из участников мошеннической схемы. Игорь Кожевников также отрицает свою вину, хотя ранее давал признательные показания. До середины августа пройдет еще несколько заседаний, на которых будут разбираться в данном деле. Против решения Пермского районного суда выступает сам Игорь Кожевников и его адвокат. Они и направили апелляционные жалобы.

«Мои показания о самооговоре в суде даже не исследовались», - завил Игорь Кожевников, который присутствовал зале суда по видеосвязи

Ранее следствие доказало факт получения 38 взяток гражданином Кожевниковым. Он регулярно превышал должностные полномочия. Организовал схему вывода денежных средств. Всего в преступную группу входило 15 человек, которые были коллегами главного пристава Пермского края.