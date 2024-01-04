Призналась в убийстве: Мать найденной на балконе в Москве мертвой дочки заключена под стражу

Мать годовалого ребенка, чье тело было ранее найдено на балконе многоэтажного дома, решением суда заключена под стражу, сообщает агентство «РИА Новости» . Задержанная признала свою вину и рассказала, как умышленно утопила дочь.

«Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры», - говорится в сообщении столичной прокуратуры

Изначально 17-летняя мать ребенка и его бабушка утверждали, что произошел несчастный случай. Они купали малышку. Она захлебнулась. Родственники испугались и побоялись вызывать полицию. Они перенесли тело на балкон. Инцидент произошел накануне новогодней ночи на проезде Карамзина в Москве.

Сообщалось, что бабушка ребенка рассказала о происшедшем своему знакомому. Он и обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Позже появилась новая информация. Мать ребенка призналась, что разозлилась на свою дочь 2022 года. Она специально отнесла ее в ванну. Набрала воды. Опустила голову девочки под воду и удерживала ее в таком положении примерно на протяжении минуты. Убедившись, что ребенок погиб, отнесла его тело на кровать. Потом переложила в коляску и вывезла на блакон.

«Обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.», - указано в сообщении столичной прокуратуры

У несовершеннолетней матери есть еще один ребенок.

Ранее очевидцы обстрела в Белгороде сообщали, как героически вели себя матери. Так, одна женщина закрыла своим телом детей, чтобы спасти им жизнь.