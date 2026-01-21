Призрачный сотрудник и реальная зарплата: заведующая из Кузбасса три года платила другу за «невидимую» работу

Суд вынес приговор бывшей заведующей детским садом в Крапивинском муниципальном округе, которую обвиняли в хищении более 1 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, похищенные обвиняемой деньги были бюджетными. Бывшая заведующая в 2020 году трудоустроила в дошкольное учреждение своего знакомого. Мужчина не приходил на работу и не выполнял никаких поручений. Он лишь оформил банковскую карту на свои данные и передал заведующей.

В свою очередь сотрудница детского сада каждый месяц заполняла на имя сотрудника табель учета рабочего времени, в соответствии с которым регулярно начисляла заработную плату.

«Поступавшие на расчетный счет знакомого денежные средства присваивала себе», — сообщили в прокуратуре Кузбасса.

По данным издания, женщина совершала незаконные действия в период с января 2020 по сентябрь 2023. Было похищено около 1 млн руб. Бывшая заведующая не отрицала своей вины. Она стала фигурантом дела в рамках обвинений в мошенничестве.

Суд решил, что женщина обязана вернуть в бюджет похищенные средства. Ей назначили условное лишение свободы сроком на два года. Испытательный срок составит два года.

