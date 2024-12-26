Пробка в 5 км образовалась в Греции из-за заглохших на холоде электромобилей

Курорт Арахова в Греции расположен недалеко от Дельф в Беотии. В период празднования католического Рождества курорт пользуется особенной популярностью. 25 декабря вблизи Арахова образовалась пробка длиною примерно 5 км. Из-за узкой дороги автомобилям было сложно избежать остановки движения.

«В связи с низкими температурами, преобладающими в этом районе, у многих электромобилей возникли технические проблемы, в результате чего они были обездвижены при возвращении с горнолыжного курорта в этом районе», — говорится в заявлении полиции Греции.

Местные СМИ указали на другую причину затруднения движения. По их данным, в регионе выпал снег, но многие автомобили не были оснащены цепями противоскольжения. В полиции уточнили, что на регулярной основе проводят проверки на наличие цепей. В поселке Арахова также часто осуществляются рейды по выявлению нарушителей. В ведомстве отметили, что, согласно рекомендациям, 24 декабря водители были обязаны оснастить транспортное средство специализированными цепями.

Движение на участке дороги, ведущей к курорту, было возобновлено в привычном режиме только в вечернее время.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали, где в декабре будет больше всего пробок.