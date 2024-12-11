В Минтрансе Подмосковья рассказали, где в декабре будет больше всего пробок

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, где до конца месяца ожидается больше всего пробок и заторов. Число автомобилей на дорогах традиционно увеличивается перед Новым годом, отметили в ведомстве.

Вечерний час пик в регионе в декабре смещается на более раннее время — примерно на пять часов вечера. Наибольшие скопления транспорта образуются возле торговых центров, а также точек общепита.

Особенно затруднено движение на съездах с МКАД, главных улицах населенных пунктов, а также на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе.

В связи с ростом числа автомобилей на дорогах и погодными условиями в области повышается риск возникновения ДТП. Поэтому автовладельцев призвали к осторожности за рулем и соблюдению ПДД.