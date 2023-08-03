Продал еловые шишки и получил срок: Житель Пермского края хотел легко заработать

В Кудымкаре приговорили к ответственности 32-летнего жителя, который срубил шесть елей, чтобы продать собранные шишки, сообщает properm.ru .

В интернете пользуется спросом продажа шишек. Товар измеряют ведрами. Стоимость производится в зависимости от того, как договорятся покупатель с продавцом. Можно оплачивать поштучно. Одна шишка – в среднем пять рублей. Или оптом. Ведро объемом десять литров – примерно 600 рублей. В Кудымкаре местный житель решил заработать деньги таким способом. Чтобы собрать шишки, он срубил в лесу шесть елей.

Своими действиями мужчина нанес лесному фонду РФ урон в размере 100 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов нашли нарушителя, который теперь должен возместить ущерб в полном объеме. На протяжении года он будет выполнять исправительные работы и выплачивать 10% от заработной платы. Так постановил суд, решение которого еще можно обжаловать.

Люди приобретают шишки для различных целей: поделок, декора, кулинарии, растопки и огородных работ. Мужчина после того, как собрал шишки с елей, бросил стволы деревьев в лесу.