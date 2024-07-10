Продать токен HMSTR можно после создания ордера на Bybit

Чтобы продать токен HMSTR на Bybit, необходимо следовать инструкции из трех пунктов, сообщает mkset.ru .

На одной из крупнейших криптобирж Bybit в июле 2024 года сообщили о запуске токена Hamster Kombat. Хомяк привлек внимание многих пользователей Телеграм. Его создатели заявили, что со временем игрок сможет обменять выигранные в приложении деньги (виртуальные) на криптовалюту. Листинг токена HMSTR состоялся 8 июля.

Чтобы продать токен HMSTR на Bybit, необходимо следовать инструкции:

Зарегистрироваться на Bybit

Важно пройти регистрацию на официальном сайте, чтобы не стать жертвой мошенников. Создать аккаунт можно по электронной почте или номеру телефона. На адрес или по номеру телефона придет код-подтверждение.

Настроить безопасность аккаунта

Необходимо зайти в Google Authenticator, включить двухфакторную аутентификацию (2FA) и привязать свой номер телефона.

Создать ордер

На платформе Bybit есть раздел премаркет-торговли. Зайдя в него, необходимо нажать кнопку «Создать ордер». Из предложенных вкладок выбирают «Продать». Остается указать, сколько токенов HMSTR пользователь выставляет на продажу и какая их стоимость. Финальное действие — подтвердить ордер.

Ранее мы сообщали, что ростовский разработчик онлайн-игр Рыбальченко считает реальным заработать на Hamster Kombat.