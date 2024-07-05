Разработчик онлайн-игр Рыбальченко считает реальным заработать на Hamster Kombat

Ростовский разработчик онлайн-игр Артем Рыбальченко высказал мнение, что теоретически заработать на популярной в последнее время игре Hamster Kombat реально, но разработчики игры такой гарантии дать не могут, сообщает rostovgazeta.ru .

«Разработчики якобы пообещали в будущем перевести заработанные игроками монетки в криптовалюту. Это действительно может произойти», — рассказал собеседник RostovGazeta.

С одной стороны на российском рынке есть удачный пример, когда игроки смогли реально перевести виртуальные деньги в реальные — Notcoin. Продукт также, как и Hamster Kombat, был создан на базе Telegram. Однако, с другой стороны, такой пример единственный.

Теоретически перевести выигранные монетки в Hamster Kombat в крипту реально. Значение имеет, сколько людей играет и насколько они активны. Напомним, игру запустили 25 марта 2024 года. На текущий момент насчитывается около 150 миллионов пользователей.

«Но все-таки разработчики не могут дать 100% гарантию, что смогут вывести валюту на биржу», — отмечает создатель онлайн-игр из Ростова.

Эксперт также предупредил, что если игроки и смогут перевести заработанные в игре монеты в криптовалюту, возможность дальнейшего заработка сразу пропадет. Так происходит всегда после листинга.

Hamster Kombat — игра, запущенная в мессенджере Телеграм. Игрок «тапает хомяка» — нажимает на экран своего телефона множество раз. Каждое нажатие приносит потенциальную прибыль.

Ранее мы сообщали, что глава ЛБИ Екатерина Мизулина призвала запретить игру-кликера Hamster Kombat из-за ее негативного воздействия на несовершеннолетних.