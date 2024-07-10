Продюсер Дворцов считает выступление Губина в Сочи издевательством над артистом

Творческий вечер певца, который был кумиром многих россиян в 90-ые годы, состоится 23 августа в Сочи в рамках фестиваля «Новая волна». Музыкальный продюсер Сергей Дворцов уверен, что у артиста появился творческий покровитель, который организовал его участие на столь престижной площадке. Оргкомитет «Новой волны» не принял бы такое решение самовольно.

Эксперт предполагает, что Андрея Губина мотивирует участвовать в проекте исключительно материальная часть вопроса. Артист не скрывает в редких интервью, что нуждается в деньгах. Вероятнее всего Андрей Губин получит около миллиона рублей за выступление. Сразу возрастет и его востребованность у публики. Артиста будут приглашать на частные мероприятия, но рассчитывать на возвращение былой славы однозначно не стоит.

«Тонущий корабль, к сожалению, отремонтировать не получится. Губин сегодня считается «сбитым летчиком», – констатировал музыкальный продюсер.

Несмотря на то, что Губин получит материальную пользу от своего выступления, продюсер Сергей Дворцов видит в этом и негативные стороны. Артист не скрывает, что плохо себя чувствует. Ежедневно он страдает от болей. У певца проблемы с костями. Ему сложно двигаться. Не исключено, что он выступит под действием лекарственных обезболивающих препаратов. Эксперт заметил, что во время интервью Андрей Губин иногда теряет смысл диалога. Сможет ли он качественно выступить, неясно.

«Но все это – издевательство над больным артистом», – отметил эксперт.

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