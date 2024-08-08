Продюсер Дворцов: Ургант старший ищет способы, как вернуть сына на телевидение

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что советский и российский актер и телеведущий Андрей Ургант обращается к высокостоящим руководителям телевизионных каналов, чтобы его сыну Ивану разрешили снова работать в России на телевидении, сообщило интернет-издание «Абзац» .

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Иван Ургант хочет вернуться на Родину. Он ищет возможные способы, чтобы ему разрешили снова работать и вести авторскую программу. Его отец старается решить вопрос, но пока совершенно безрезультативно.

Продюсер Дворцов считает, что Иван понял свою невостребованность за границей. Спикер уверен, что Ургант совершил несколько ошибок. Во-первых, он сделал много резонансный заявлений, что было не совсем корректно в тот момент времени. Во-вторых, успешный в России телеведущий решил реализовываться за границей. Андрей Ургант выждал время, чтобы сандал немного приутих. В свою очередь Иван делает все возможное, что восстановить репутацию.

«Иван сует свой нос во все дыры, пытается реализоваться через какие-то защитные высказывания, через благотворительность. У него ничего не выйдет в ближайший год точно», – поделился продюсер.

Ранее сообщалось, что блогер Манукян выразил уверенность, что выступление Урганта в Санкт-Петербурге отменят.