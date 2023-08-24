«Продюсер и хабалка»: Лавров объяснил причину скандального поведения Земфиры*

Певица Земфира* выступила в Казахстане, но оказалась недовольной организацией мероприятием. Об этом она поделилась со своей публикой. Поклонники и организаторы были возмущены таким отношением звезды.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что у Земфиры* сложный характер. Он удивлен, что именно сейчас артистка начала возмущаться. В последние десять лет она вела себя достаточно прилично. А в от в 2000-ые годы позволяла разное: и критику, и концерт сорвать. Чтобы этого не происходило, певице нужно найти хороших менеджеров, которые будут решать организационные вопросы.

«Проблема Земфиры* – в отсутствии хорошего директора, который может ей закрыть рот. Она себе и продюсер, и хабалка. У некоторых артистов иногда крышу сносит, они считают, что они пуп земли», – считает музыкальный продюсер Сергей Лавров

Музыкальный продюсер Сергей Лавров отмечает, что поступок Земфиры* может дорого ей стоить. В Казахстане и в Европе теперь многие организаторы подумают, стоит ли приглашать ее на концерты. А уехав из России, она не в том положении, чтобы выбирать.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.