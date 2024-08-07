Продюсер Пригожин нецензурно выразился в адрес Наргиз из-за тату с Бандерой
Фото: [youtube.com/MALFA]
Продюсер Иосиф Пригожин нецензурно выразился в адрес певицы Наргиз из-за того, что девушка сделала себе очередную татуировку, пишет интернет-издание «Абзац». Теперь на теле исполнительницы хита «Ты моя нежность» появилось изображение лидера националистического движения Степана Бандера.
Продюсер Пригожин считает, что любой женщине не стоит наносить на свое тело татуировки, тем более в таком большом количестве. Кроме того, продюсер усомнился в умственных способностях певицы.
«Может еще и член себе нарастить в принципе. Я свое мнение о ее очередной татуировке могу обозначить одним словом: она ***нутая!» — высказался Пригожин.
Наколку певица показала в социальной сети. Недавно ей запретили въезд на территорию России. Ранее Наргиз неоднократно выступала против проведения спецоперации. Пранкерам Вован и Лексус она рассказала, что поддерживает Украину и мечтает набить силуэт Бандеры. Также она показывала, что нанесла изображение украинского герба.
Ранее сообщалось, что певица Наргиз отреклась от родного Узбекистана.