Продюсер Пригожин нецензурно выразился в адрес Наргиз из-за тату с Бандерой

Продюсер Иосиф Пригожин нецензурно выразился в адрес певицы Наргиз из-за того, что девушка сделала себе очередную татуировку, пишет интернет-издание «Абзац» . Теперь на теле исполнительницы хита «Ты моя нежность» появилось изображение лидера националистического движения Степана Бандера.

Продюсер Пригожин считает, что любой женщине не стоит наносить на свое тело татуировки, тем более в таком большом количестве. Кроме того, продюсер усомнился в умственных способностях певицы.

«Может еще и член себе нарастить в принципе. Я свое мнение о ее очередной татуировке могу обозначить одним словом: она ***нутая!» — высказался Пригожин.

Наколку певица показала в социальной сети. Недавно ей запретили въезд на территорию России. Ранее Наргиз неоднократно выступала против проведения спецоперации. Пранкерам Вован и Лексус она рассказала, что поддерживает Украину и мечтает набить силуэт Бандеры. Также она показывала, что нанесла изображение украинского герба.

Ранее сообщалось, что певица Наргиз отреклась от родного Узбекистана.