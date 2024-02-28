Певица Наргиз отреклась от родного Узбекистана

53-летняя исполнительница Наргиз Закирова рассказала в личном блоге, что думает о родном Узбекистане и почему ей по душе Америка. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Наргиз не желают видеть в Узбекистане. Ей запретили приезжать власти, несмотря на то, что певица у многих ассоциировалась со страной. Сама исполнительница ответила поклоннику в сети, что не слишком переживает. Она назвала себя «свободной» после получения паспорта США. С американским флагом звезда и выступает, иногда меняя его на флаг Израиля.

Наргиз также отметила, что ей не стыдно и не обидно, ведь Узбекистан, по ее словам, «неблагонадежное» место. Как выразилась артистка, она сама «выдворила родину из себя».

Многие также предположили, что, как и у многих звезд-беглецов, у Наргиз есть проблемы с финансами. Однако она это отрицает. По ее словам, она наняла личного бухгалтера и не следит за счетами.

Ранее сообщалось, что Машкова пожаловалась на тяжелую жизнь за границей.