Проект «Фабрика идей»: В Москве прошло награждение лучших сотрудников МХК ЕвроХим

Начальник участка горно-подготовительных работ № 2 ЕвроХим-ВолгаКалия Григорий Кобзарь в рамках проекта «Фабрика идей» был почетно награжден на торжественной церемонии чествования лучших сотрудников, которая прошла в Москве, сообщает novostivolgograda.ru .

Поводом для награждения стали не только профессиональные достижения, но и активная жизненная позиция и важные человеческие качества: инициативность, ответственность и старательность.

Под руководством Григория Кобзаря было реализовано ряд проектов, которые повышают энергоэффективность и уменьшают время производственного цикла, запыленность. Подобные инициативы сократили расходы предприятия более чем на миллиард рублей.

«С начала 2023 года его участком было подано 72 идеи, 24 из который приняты к рассмотрению, девять — уже реализованы. Самые важные инициативы связаны с сокращением производственного цикла и увеличением производительности комбайновых комплексов», - сообщает издание

Григорий Кобзарь успешно оптимизирует рабочий процесс: инициировал использование доски решения проблем и визуального центра, производственных мониторов.

В бригаде, которой курирует Григорий Кобзарь, за год не было зафиксировано ни единого случая травматизма на рабочем месте. Начальник участка горно-подготовительных работ в первую очередь всегда уделяет внимание безопасности персонала.