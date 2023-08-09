Проект «Новая жизнь»: Жители не въехали в новые квартиры, а уже зафиксированы нарушения

Застройщики «Новой жизни» в Белгородской области обещали жителям, что они смогут переехать в новые квартиры в 2022 году. Этого не произошло до сих пор. Ситуацию лично контролирует губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщает newizv.ru .

Губернатор инициировал проведение совещания непосредственно на строительном участке. Вячеслав Гладков не призывает специалистов торопиться, чтобы они не нарушали всех правил строительства. При этом, отмечает важность постоянного контроля всех ведомств. В настоящее время проходят внутренние отделочные работы. Также строители проводят коммуникации.

«Предыдущие директора и начальник департамента строительства завели фактически ситуацию в тупик, обманывая людей и не выполняя данные обещания. Сейчас разгребать этот поток обращений приходится всем», - заявил губернатор Вячеслав Гладков

Проект «Новая жизнь» начался под руководством экс-губернатора Евгения Савченко. За это время сменились начальники, которые изначально курировали строительные работы. Действующий глава региона Вячеслав Гладков отметил, что и дальше будет продолжать контролировать объект. За безопасность каждого жителя он отвечает лично. Предстоит разрешить ряд вопросов. Так, изначально не были продуманы места для парковок. Также уже зафиксированы нарушения при закладывании водоотведения и водоснабжения.