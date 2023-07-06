Проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав готов для передачи депутатам

Источник агентства « РИА Новости » в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщил, что проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав разработан.

Предполагается, что в ближайшие дни проект предоставят правительству для рассмотрения. Документ уже прошел межведомственное согласование.

Согласно данному проекту электронные водительские удостоверения станут самостоятельным документом. От водителей не будут требовать бумажной копии. О подобной инициативе ранее проинформировал глава ГИБДД России Михаил Черников в ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 6 июля.

Водителям будет разрешено предъявлять пластиковые водительские удостоверения или пользоваться альтернативным способом - открывать профиль в приложении «Госуслуги Авто».