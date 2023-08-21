Проект «Рюкзачок» помогает в социализации детям с ментальными нарушениями здоровья

Белгородская региональная общественная организация «Синяя птица» инициировала создание проекта «Рюкзачок», в рамках которого ребята с ментальными нарушениями здоровья отправляются в походы, сообщает bel.ru .

Проект имеет социальное значение. Дети не просто учатся ориентироваться в пространстве и коммуницировать друг с другом в непривычной среде, но и дышат свежим воздухом. Согласно правилам, каждого их ребенка должен сопровождать один из родителей. Также в группе присутствуют профессиональные сопровождающие. Принимать участие могут ребята от шести лет до 18. Каждые выходные можно провести в небольшом походе. Организовывают также прогулки и на длительные расстояния.

«Через летние экскурсии на природу мы показываем детям, насколько интересен и разнообразен мир. Такой досуг помогает им получить новые навыки и умения, а также благоприятно влияет на внутрисемейные отношения и социализацию детей», - рассказала заместитель исполнительного директора по реализации проектов Лидия Злобина

Родители и инструкторы учат детей таким навыкам: распаливать костер, раскладывать палатку, находить бревна для костра, оказать первую медицинскую помощь, готовить еду. Главное, на что обращают внимание, - на обеспечение собственной безопасности. Мастер-классы периодически демонстрируют сотрудники «Белгородского лесничества», которые поддержали проект «Рюкзачок».

Начальник управления по коммуникациям «ОМК Энергомаш» Елена Кальницкая рассказала о вкладе предприятия в развитие проекта. Также отметила, что важно помогать детям с ментальными нарушениями здоровья адаптироваться и быть социально-развитыми единицами общества.