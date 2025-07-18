Профессор Абанкина оценила предложение вписывать в дипломы разрешенные профессии

Ирина Абанкина рассказала, что в последнее время работодатели преимущественно не интересуются, какой вуз окончил соискатель работы или какого цвета его диплом. Для руководителей намного важнее, какие знания человек получил во время обучения, как он применяет теорию на практике. Для данной цели работодатели подготавливают различные тесты и задания, выполнение которых покажет уровень компетенции выпускника.

«Если вписывать какие-то профессии и думать, что это окажет хоть какое-то заметное влияние на рынок труда, на найм персонала, на зарплатную премию, которую получают выпускники? Я в этом сомневаюсь», — сказала Ирина Абанкина.

Ирина Абанкина высказала мнение, что разрешая одни специальности, выпускникам автоматически запрещают другие. По мнению эксперта, на рынке труда есть много профессий, где требуются специалисты смежных специальностей. Например, медицина нуждается в специалистах высокотехнологичных отраслей. Профессор считает, что не стоит создавать искусственные препятствия для выпускников российских вузов, ограничивая выбор профессий.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. человек окончили вузы Подмосковья в 2025 году.