Более 1,5 тыс. человек окончили вузы Подмосковья в 2025 году

В Подмосковье прошли выпускные в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне и в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуево. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В этом году обучение в вузах окончили более 1,5 тыс. человек. Красные дипломы получили 449 выпускников.

Большинство выпускников окончили педагогические направления с двумя профилями подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги учебного года, а также рассказал о подготовке ко Дню знаний.