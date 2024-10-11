Профессор Синельников обеспокоен тенденцией россиян к депопуляции

Профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников назвал «Ридусу» одну из неочевидных причин демографического кризиса — нежелание иметь несколько детей при наличии всех условий для проживания большой семьи.

Эксперт ссылается на опрос Росстата, согласно которому три четверти мужчин и женщин имеют материальные и жилищные условия, но не хотят становиться родителями более одного или двух детей. К 45 годам лишь 15% женщин воспитывают в браке трех и более детей.

Подобная тенденция называется депопуляцией. Профессор Синельников назвал, в чем ее главная опасность. Если у населения низкий уровень заработка или другие проблемы, государство может вмешаться и изменить ситуацию. Принудить рожать тех, кто этого не хочет, практически невозможно.

«Настоящая депопуляция — это хроническая убыль населения из-за низкой рождаемости в нормальных условиях. Рост населения рано или поздно упирается в естественные барьеры, а для убыли барьеров нет», — сказал Синельников «Ридусу».

Эксперт отметил, что после войн, катастроф и эпидемий человечество всегда восстанавливалось. В 1956 году в СССР была зафиксирована довоенная численность населения. В современной России правительство работает над улучшением условий для семей, которые хотят стать родителями. Однако важно найти способ, как мотивировать к рождаемости тех людей, кто не заинтересован в данном процессе.

Ранее сообщалось, что психолог Зосимов предупредил о возможном росте репродуктивного насилия.