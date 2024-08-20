Профессор Скалон призвал россиян опасаться лосей

Профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон предупредил россиян, что лось — опасное для человека животное, сообщил sibdepo.ru.

Эксперт пояснил, что часто лоси приходят к людям сами. Создается обманчивое впечатление, что это добродушные животные. Люди пытаются угостить их хлебом или же погладить. Подобное поведение недопустимо. Зверь воспримет контакт как угрозу и начнет защищаться.

«Удар копытом лося может не просто покалечить, но и убить. Нужно соблюдать дистанцию», — в беседе с корреспондентом Сибдепо предупредил эксперт.

Жители одновременно нескольких населенных пунктов Кузбасского региона в соцсетях рассказали, что встретились с лосями. Очевидцы запечатлели встречу на видео. Маленький лось зашел на территорию частного двора и долгое время не мог преодолеть забор. В бору Рудничного района Кемерова житель заметил огромного лося.

Эксперт Скалон обратил внимание, что случаев, когда лоси приходят к людям, становится все больше. Это положительный знак. В лесах также активно размножаются медведи и косули, что свидетельствует о становлении в России высокого уровня природоохранных культур.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными.