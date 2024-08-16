Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными

В Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили жителям региона о правилах поведения при встрече с дикими животными. В ведомстве отметили, что обитающие в Подмосковье звери, как правило, не опасны, но, встретив их, следует соблюдать определенные правила.

В первую очередь, к дикому животному не нужно приближаться. Не надо пытаться привлечь его внимание, погладить или покормить его. Дикие звери, даже небольшие, такие как белки и ежи, могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства.

Физические травмы человеку могут нанести крупные копытные животные — кабаны, олени и лоси. Однако, если их не беспокоить, они будут вести себя спокойно. Поэтому не стоит фотографировать этих животных, пытаться прогнать криками. Если копытные передвигаются по территории, нужно отойти в сторону и позволить им пройти.

Потенциально опасными могут быть медведи и волки, но в Подмосковье их численность очень низка, и шансы встретить их минимальны.

Особое внимание в министерстве уделили дорожным авариям с участием копытных животных — вот такие случаи действительно очень опасны. Автомобилистам следует быть предельно внимательными на всех дорогах региона.