Профессор Скалон: утки не доживают до весны из-за привязанности к людям

Профессор Николай Скалон считает, что привязанность уток к людям негативно отражается на их жизни, сообщил sibdepo.ru .

Эксперт отметил, что самые доверчивые утки могут не дожить до весны. Птицы привыкают к людям и становятся более покладистыми. Любой желающий может протянуть утке хлеб, а она спокойно подойдет к человеку. Профессор Скалон не исключил, что некоторые люди ловят уток, чтобы потом приготовить птицу и съесть.

«В результате, часть уток погибает», — рассказал профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон.

Профессор также дал оценку поступку молодого парня, который скрутил утку и не давал ей улететь. Один новокузнечанин давил птицу, а другой снимал происходящее на видео. Запись быстро распространилась в сети. Мнения пользователей разделились. Одни уверены, что молодой человек вредит птице и поступает неправильно. Другие расценили видео как шутку.

Профессор Николай Скалон убежден, что подобный поступок — неправильный пример для окружающих. Оба парня поступили плохо. Доверчивость птиц их и губит, ведь новокузнечанин приманил утку хлебом. Эксперт надеется, что кроме испуга, больше никаких травм птица не получила.

«Птицы доверились людям, а кто-то считает, что здорово показать, как он ловко поймал утку, протянув ей кусочек хлеба. <> Большого подвига они не совершили», — сказал Скалон.

Ранее сообщалось, что рост популяций гнездящихся и перелетных птиц зафиксировали на северо-востоке Подмосковья.