Рост популяций гнездящихся и перелетных птиц зафиксировали на северо-востоке Подмосковья

Стали известны данные последнего мониторинга объектов животного мира, проведенного на территории национального парка «Лосиный остров» в Подмосковье. Так, численность популяций, в том числе, краснокнижных видов остается стабильной в последние три года, при этом количество некоторых видов возрастает. Об этом заявили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что в ходе мониторинга установлен рост популяций лебедя-шипуна, серой утки и орлана-белохвоста, внесенного в Красную книгу России, что свидетельствует о благоприятных условиях, сложившихся в нацпарке, и эффективной охранной работе, которую ведут его сотрудники.

Помимо этого, в ходе мониторинга подтверждена стабильность популяций видов, внесенных в Красную книгу Московской области, в частности, обыкновенного ужа, обыкновенной гадюки и реликтового ракообразного — щитня летнего.

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