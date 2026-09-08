Подмосковные старшеклассники смогут принять участие в технологической олимпиаде
Старшеклассники Подмосковья примут участие в технологической олимпиаде
Фото: [медиасток.рф]
Подмосковные ученики 8-11 классов смогут бесплатно принять участие в Национальной технологической олимпиаде, в старшем треке открыто 34 профиля. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Среди них - цифровые сенсорные системы, информационная безопасность, искусственный интеллект, технологии виртуальной реальности, разработка компьютерных игр и мобильных приложений, летающая робототехника и другие.К каждому профилю подобраны необходимые материалы. Отборочные этапы помогут подготовить участников к финальным соревнованиям.
Школьники смогут получить опыт командной работы, а также смогут решить реальные инженерные задачи, разработанные ведущими вузами и компаниями. Подать заявку для участия можно до 22 октября на официальном сайте по ссылке.
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