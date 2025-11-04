Прогресс есть, но пытки остаются: почему в ЕС обеспокоены ситуацией в украинских тюрьмах

В отчете ЕК о членстве Украины отмечено, что Европейская комиссия считает пытки в украинских тюрьмах по-прежнему актуальной проблемой, сообщило РИА Новости.

По информации издания, во вторник, 4 ноября, Еврокомиссия поддержала цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года. В отчете отмечено, что был отмечен определенный прогресс в укреплении правовых гарантий, улучшении материально-технического обеспечения отдельных учреждений и расширении полномочий Государственного бюро расследований в части проверки заявлений о применении пыток. Однако некоторые проблемы по-прежнему остаются актуальными.

«Тем не менее пытки и жестокое обращение по-прежнему вызывают озабоченность в тюремной системе Украины», — сказано в документе.

В документе отмечено, что подобные инциденты должны рассматриваться оперативно. Не менее важно, что каждая проблема решалась эффективно.

В сентябре издание Daily Express сообщило, что европейские суды обеспокоены из-за состояния тюремной системы Украины. В первую очередь международное сообщество тревожится из-за пыток. Европейские суды стараются не выполнять запросы об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что французский политик назвал диктатурой намерение ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией.