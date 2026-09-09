«Сейчас это очень опасно»: в российском городе экстренно запретили все уличные мероприятия

В среду, 9 сентября, глава Междуреченска Павел Камбалин объявил о введении экстренных мер безопасности в городе, сообщил VSE42.RU . В первую очередь это коснулось организации досуга горожан: все культурно-массовые мероприятия предписано проводить исключительно в закрытых помещениях, уличные праздники отменены.

Кроме того, градоначальник поручил общественному транспорту неукоснительно соблюдать утвержденный график движения, а коммунальным службам — своевременно освобождать мусорные контейнеры, чтобы исключить скопление пищевых отходов. Причина нововведений — активность медведей.

По данным издания, особые рекомендации получили любители тихой охоты. Жителям города настоятельно рекомендовали воздержаться от походов в лес до особого распоряжения.

«Обращаюсь к грибникам и любителям лесных прогулок. Воздержитесь от подобных хобби. Сейчас это очень опасно», – сказал мэр.

Для обеспечения безопасности на территории округа сформированы четыре мобильные группы, состоящие из профессиональных охотников и сотрудников полиции. Камбалин заверил, что подразделения полностью контролируют ситуацию и готовы к оперативному реагированию.

При обнаружении опасных животных в черте города или вблизи жилых зон граждан просят незамедлительно обращаться по номеру 112. При этом глава города подчеркнул: применять оружие в населенных пунктах имеют право исключительно сотрудники полиции. Охотники и инспекторы могут стрелять по зверям только за пределами города, в условиях дикой местности.

Ранее сообщалось, что новая встреча с медвежатами в Кузбассе пополнила сводку происшествий.