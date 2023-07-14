Прогулка закончилась травмой детей: в Ставропольском крае возбудили уголовное дело

В Минеральных Водах на детской площадке из-за обрыва цепи на качелях травмировались дети. Региональная прокуратура начала проверку с целью выявить виновных и привлечь к уголовной ответственности, сообщает newstracker.ru .

На площадке играли двое детей. В один момент цепь на качелях оторвалась. Восьмилетняя девочка и одиннадцатилетний мальчик упали. Девочка просто испугалась, а мальчика забрали в больницу по причине получения травм.

«Дело возбудили по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности», - отметили в надзорном ведомстве.

По инициативе мэрии началась проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Сразу после инцидента с территории игровой зоны убрали сломанную конструкцию. Вторые качели также собираются демонтировать. Следователи сразу опросили очевидцев. Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко контролировал проверку.