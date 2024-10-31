Прохожие нашли недалеко от бани мертвого волгоградца

В четверг, 31 октября, прохожие обнаружили недалеко от бани в Волгограде и многоквартирного дома тело мужчины, сообщили novostivolgograda.

На данный момент удалось установить, что умершему мужчине было 43 года. Причина смерти — естественная. В ходе расследования могут появиться новые факты. Первичный осмотр показал отсутствие видимых повреждений или следов насильственных действий.

Предположительно, мужчина мог идти или возвращаться из общественной бани. Случайные прохожие сообщили об инциденте в экстренные службы, сотрудники которых подтвердили факт смерти. В СКР по Волгоградской области редакции подтвердили информацию о найденном теле. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и причины смерти.

Медики обратились к горожанам с просьбой своевременно проходить рекомендованные осмотры специалистов. Важно быть внимательными к любым непривычным ощущениям. При хронических заболеваниях вовремя проходить профилактические осмотры медиков. За последнее время это второй случай, когда на улице города находят труп без признаков насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что труп выпал из катафалка в Польше и довел до истерики дальнобойщика.