Труп выпал из катафалка в Польше и довел до истерики дальнобойщика

Как пишет британская The Guardian, жутковатый инцидент произошел накануне в польском городе Сталева-Воля. Там во время следования по улице из-за неисправности замка двери в катафалке на проезжую часть внезапно выкатился гроб с телом усопшего и угодил прямо под колеса следовавшей позади фуры.

Отмечается, что на этом дело не окончилось, так как из гроба труп выпал, тем самым приведя в ужас водителя большегруза. Последний поначалу подумал, что сбил человека. И только потом понял, что на самом деле произошло.

«При этом простыня, накрывавшая тело, прилетела дальнобойщику на лобовое стекло», — приводится в материале издания.

Отвечавшая за погребение усопшего компания Hades Funeral Services взяла ответственность за инцидент на себя. В то же время гробовщики, выразив свои глубокие сожаления родственникам скончавшегося, попытались выправить ситуацию, подчеркнув, что данный «досадный случай не отражает высоких стандартов их компании».

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья сжег труп своего друга после того, как до смерти избил его.