Прохожие в Кузбассе выстроились в очередь для фото со служебными собаками и лошадьми

В Кемерове в рамках профориентационного мероприятия возле здания театра сотрудники МВД познакомили школьников со служебными собаками и лошадьми. Случайные прохожие выстраивались в очередь, чтобы сделать памятное фото, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо обратил внимание, что особый интерес мимо проходящих горожан вызвала конная полиция. В первую очередь не осталась незамеченной лошадь Бэлла, хотя была не единственной на площади. Возле белоснежного животного образовалась очередь из желающих сделать фото. Детям позволяли гладить служебных лошадей.

На площади у театра также находились служебные собаки. Животные проявили дружелюбие по отношению к школьникам и прохожим. Периодически они отдыхали на третьем этаже театра. В здании в разных помещениях разместились сотрудники МВД, которые рассказывали учащимся о своей работе, показывали необходимые приборы и инструменты, демонстрировали видео.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД показали школьникам используемые в работе БПЛА и противодроновое ружье.