Сотрудники МВД показали используемые в работе БПЛА

Возле здания театра припарковали служебные автомобили, которые были доступны для ребят. В самом театре школьников ждали представители МВД, специализирующиеся на различных видах работы.

Так, в одном из помещений устроили выставку БПЛА. Сотрудник МВД рассказал, что беспилотники применяют для оперативно-служебных целей в рамках расследования административных и уголовных дел. БПЛА также помогают в поисках пропавших горожан. Для нужд ведомства необходима дорогостоящая техника.

«Коптеры дорогостоящие. Такие модели используются также для решения боевых задач на СВО. Тут Mavic-3, ребята его часто покупают, это самый популярный коптер», — рассказал собеседник.

Ребятам показали, какие современные приборы помогают прервать связь беспилотника с его устройством. В частности, школьники могли детально рассмотреть противодроновое ружье «Аргумент».

В рамках профориентационного мероприятия ребятам также показали, какие инструменты необходимы для работы криминалистов. Например, определить состав исследуемого вещества можно непосредственно на месте происшествия. Для этого используют мобильные спектрометры. Пули и гильзы специалисты изучают под микроскопом.

Ранее сообщалось, что корреспондент Сибдепо поделился впечатлением от испытания полиграфом.