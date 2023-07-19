Проигнорировала красный свет: В Башкирии женщина врезалась в грузовой поезд

На дороге Архангельский -Тавакачево в среду утром, 19 июля, произошло ДТП, сообщает mkset.ru . Предполагается, что водитель поехала на красный свет светофора и врезалась в грузовой поезд.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали происшедшего. Женщина управляла автомобилем, известным в народе как «семерка». Согласно правилам дорожного движения она должна была остановиться перед переездом и отреагировать на красный свет светофора. По каким-то причинам 51-летний водитель этого не сделала и врезалась в движущейся грузовой поезд. Удар был настолько сильный, что от автомобиля осталась металлическая конструкция. Форма машины видоизменилась. Ее откинуло т переезда на поле. Женщина погибла. Медики лишь засвидетельствовали ее смерть.

В автомобиле также находилась пассажирка. На данный момент ее госпитализировали. Правоохранительные органы не делятся, в каком она сейчас находится состоянии. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Представители автоинспекции проводят экспертизу, чтобы установить причины нарушения правил.