«Прокляну!»: загадочная надпись у входа в детский сад напугала родителей и очистила парковку в Подмосковье

У входа в один из детских садов Ногинска появилась загадочная табличка, которая вызвала беспокойство у родителей. Надпись гласила: «Машины не ставить. Прокляну!» Мамы и папы, привозившие детей на автомобилях, были ошеломлены подобным предупреждением и выложили снимок объявления в социальные сети, сообщил REGIONS.

«Вот такие вещи у нас пишут работники детского сада „Аленький цветочек“ в микрорайоне Заречье. Похоже мы попали в Лукоморье», — написали они.

Пользователи Сети в шутку предположили, что этот своеобразный «оберег» мог изготовить начинающий шаман, который по совместительству работает дворником и таким нестандартным способом пытается оградить узкий подъезд к саду от машин, мешающих проезду спецтехники.

Эффективность подобного метода регулирования парковки остается под вопросом. Однако местные жители отмечают, что после появления грозной таблички автомобили, которые обычно оставляли у детского сада, действительно исчезли.

Ранее сообщалось, что голый «ангел» по вызову откапывает машины от снега в Бронницах.