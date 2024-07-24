Прокопчане подали жалобу в Россельхозадзор из-за грязного курятника соседа

Жители Прокопьевска обратились в региональное управление Россельхозадзора с жалобой на соседа, который не следит за санитарными нормами проживания птиц, сообщает sibdepo.ru .

Сотрудники ведомства проверили территорию жителя и выявили ряд несоответствий принятым требованиям. Во-первых, птицы живут в клетках, которые длительное время никто не убирает. Во-вторых, домашние птицы проживают все вместе в одном помещении. Согласно правилам каждый вид необходимо распределять по отдельным клеткам. Кроме того, мужчина не создал условия для выгула птиц. Вероятно, именно неприятный запах от скопления помета вызвал недовольство соседей.

Представитель ведомства направил собственнику птиц предостережение. Ему необходимо очистить клетки и следить, чтобы они не загрязнялись. Также требуется обеспечить раздельное содержание разных видов птиц. Мужчина нарушил принятые ветеринарные правила и Закон РФ «О ветеринарии».

Ранее мы сообщали, что казанец отравился молоком от коров, которые проживали в антисанитарных условиях и болели маститом.