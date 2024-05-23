Казанец отравился молоком от коров, больных маститом

Житель Казани во время отдыха на территории музея-заповедника Болгар приобрел три литра домашнего парного молока и отравился им. Анализ в местной ветеринарной лаборатории показал наличие гноя в молоке, информирует интернет-портал KazanFirst .

Гной в молоке мог оказаться в результате заболевания молочных желез коров — мастита. В ГУ ветеринарии Кабмина РТ пояснили, что причина возникновения — неправильный уход за животными.

«Маститное молоко имеет бактериальную обсемененность установленных пределов и не пригодно к употреблению и переработке. Больные маститом коровы служат источником соматических клеток и микрофлоры в молоке», — прокомментировали KazanFirst в ГУ ветеринарии Кабмина РТ.

Парное молоко мужчина купил в частной ферме ООО «Волга-П». Продавец рассказал, что продукт натуральный и свежий. Он отметил, что товар продают даже в магазинах. Стоимость трехлитрового бутыли молока составила 200 рублей.

Турист вернулся в гостиницу и налил стакан молока. Его удивил цвет напитка, своеобразным также был вкус. Однако казанец решил, что просто давно не пил парное молоко. Вскоре он был вынужден посетить туалетную комнату, где провел еще несколько дней из-за сильного расстройства желудка.

Районная лаборатория отправила молоко на более глубокий анализ, где подтвердили большое количество вредных бактерий. Люди, проживающие возле частной фермы, сообщили, что коровы находятся в непригодных для жизни условиях.

Заместитель главы исполкома Рушания Закирова рассказала KazanFirst, что в регионе официально не зарегистрировано частное хозяйство Волга-П.

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